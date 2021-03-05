Почти все теле- и радиоканалы временно отключат в Петрозаводске

На неделе с 8 по 14 марта в нескольких населенных пунктах Карелии временно будет отключено вещание теле- и радиоканалов. График опубликован на сайте РТПЦ республики.

Так, в Петрозаводске 10-11 марта с часу ночи до пяти утра будут отключены все телеканалы и радиоканалы, кроме канала «Че». Это связано с проведением работ по модернизации бесперебойного электропитания передатчиков.

В Паданах и в Софпороге тишина в эфире наступит с 13 до 15 часов 10 марта. В Паданах это связано с внеплановыми профилактическими работами, а в Софпороге будут планово отключать электричество.

11 марта с 10 до 16 часов вещание будет отключено в Кривом Пороге. Это также связано с плановыми отключениями электроэнергии. Фото trashbox.ru