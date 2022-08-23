На ремонт пострадавших от паводка дорог выделят почти 3 млн рублей

Порядка трех миллионов рублей направят из республиканского бюджета на ремонт дорог в Прионежском районе. Приводить в порядок будут участки, которые размыло паводком в мае, сообщили в Госкомитете РК по ОЖ и БН.

Ведомство сейчас готовит проект распоряжения карельского правительства о выделении денег. Средства из резервного фонда необходимы для восстановления мостов и дорог в Прионежском районе, которые больше всего пострадали от паводка.

Напомним, активное таяние снега и продолжительные дожди привели к подъему воды в озерах и реках. Некоторые территории сильно подтопило. // Фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН