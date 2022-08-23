23 августа 2022, 20:20
Память погибшего в ходе спецоперации увековечили в карельском поселке
Мемориальную доску Кириллу Власову открыли в Мелиоративном
Еще одна памятная доска в честь погибшего на Украине бойца появилась в Карелии. Об этом сообщили в администрации Пудожского муниципального района.
Мемориальная доска увековечила память рядового Кирилла Власова. Ее установили в поселке Мелиоративный на здании школы, где учился солдат. Кирилл был наводчиком мотострелковой роты. Он в мае погиб на Донбассе.
- Светлая память герою! – написали районные власти. // Фото: администрация Пудожского района/ВКонтакте