Память погибшего в ходе спецоперации увековечили в карельском поселке

Еще одна памятная доска в честь погибшего на Украине бойца появилась в Карелии. Об этом сообщили в администрации Пудожского муниципального района.

Мемориальная доска увековечила память рядового Кирилла Власова. Ее установили в поселке Мелиоративный на здании школы, где учился солдат. Кирилл был наводчиком мотострелковой роты. Он в мае погиб на Донбассе.