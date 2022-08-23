23 августа 2022, 19:41
Жителям Петрозаводска назвали стоимость проездных на троллейбус
ПМУП «Городской транспорт» объявил о сроках продажи проездных на сентябрь
Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска недавно повысили, она теперь составляет 30 рублей. Но цены на проездные билеты не изменились, сообщили в ПМУП «Городской транспорт».
В частности, обычные проездные на сентябрь будут стоить две тысячи рублей, для школьников и студентов – 400 рублей.
Администрация предприятия предупредила, что во избежание очередей лучше приобрести проездные заранее. Их начнут продавать с 25 августа. // Фото: ПМУП «Городской транспорт»