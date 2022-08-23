Жителям Петрозаводска назвали стоимость проездных на троллейбус

Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска недавно повысили, она теперь составляет 30 рублей. Но цены на проездные билеты не изменились, сообщили в ПМУП «Городской транспорт».

В частности, обычные проездные на сентябрь будут стоить две тысячи рублей, для школьников и студентов – 400 рублей.

Администрация предприятия предупредила, что во избежание очередей лучше приобрести проездные заранее. Их начнут продавать с 25 августа. // Фото: ПМУП «Городской транспорт»