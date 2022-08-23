Между автовокзалом и пешеходным мостом появится большая парковка

В течение ближайших двух лет в центре Петрозаводска появятся две стоянки для автомобилей. Первую строят около пешеходного подземного тоннеля на улице Максима Горького, сообщили в управлении пресс-службы главы РК.

Это парковка будет рассчитана на 40 машин. С участка уже вывозят старый грунт, меняют опоры освещения и коммуникации. Асфальтирование планируют завершить в сентябре. Потом установят видеонаблюдение и освещение, завершат благоустройство.

Время парковки будут регулировать при помощи установленного при въезде оборудования. Для пешеходов сделают ведущую к перрону дорожку.

Эту парковку включат в единую парковочную зону, куда входят еще 16 мест около пешеходного моста и досмотровых павильонов ж/д вокзала «Петрозаводск». Проект устройства парковки реализуют за счет средств ОАО «РЖД».

Вторую зону организуют между автовокзалом и пешеходным мостом над железнодорожными путями: она будет рассчитана на 152 места. Деньги на нее пойдут из Дорожного фонда РК.

На бывшем пустыре создадут двухполосную дорогу для автомобилей и тротуары для пешеходов. Заезд организуют со стороны улицы Чапаева.

Скоро проект новой парковки отправят на госэкспертизу. Получить заключение экспертов планируют в декабре. // Фото: пресс-служба главы РК.