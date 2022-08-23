Гражданин Китая пытался вывезти крупную партию ювелирных изделий

В ходе таможенного контроля у пассажира одного из рейсов Санкт-Петербурга – Чэнду обнаружили в багаже незадекларированную партию ювелирных изделий и бижутерии. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Около 400 ювелирных изделий и бижутерии - колец, браслетов, цепочек, подвесок, изделий из янтаря - оказалось в багаже иностранца. Мужчина объяснил, что эти украшения приобретены в качестве подарков для членов его семьи и предназначены исключительно для личного пользования.

«Такое количество товара не относится к категории для личного пользования. И поскольку в ходе таможенного контроля не было возможности определить стоимость ювелирных изделий, принято решение о проведении таможенной экспертизы»,

- пояснили в ведомстве. Фото: sztu.customs.gov.ru.