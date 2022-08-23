Грациозная рысь в Карелии дала полюбоваться собой

Красавицу-рысь запечатлела видеокамера, установленная в заповеднике «Костомукшский». Кадры опубликовали в его официальном паблике ВКонтакте.

Рысь была очень грациозна, она никуда не спешила, присела, осмотрелась по сторонам и продолжила путь.

Работники заповедника призвали всех последовать примеру дикой кошки и не упускать возможности полюбоваться окружающей природой. // Фото, видео: заповедник «Костомукшский/ВКонтакте