23 августа 2022, 17:40
Грациозная рысь в Карелии дала полюбоваться собой
Хищная лесная кошка попала в объектив видеоловушки
Красавицу-рысь запечатлела видеокамера, установленная в заповеднике «Костомукшский». Кадры опубликовали в его официальном паблике ВКонтакте.
Рысь была очень грациозна, она никуда не спешила, присела, осмотрелась по сторонам и продолжила путь.
Работники заповедника призвали всех последовать примеру дикой кошки и не упускать возможности полюбоваться окружающей природой. // Фото, видео: заповедник «Костомукшский/ВКонтакте