23 августа 2022, 17:40
Общество

Грациозная рысь в Карелии дала полюбоваться собой

Хищная лесная кошка попала в объектив видеоловушки

Красавицу-рысь запечатлела видеокамера, установленная в заповеднике «Костомукшский». Кадры опубликовали в его официальном паблике ВКонтакте.

Рысь была очень грациозна, она никуда не спешила, присела, осмотрелась по сторонам и продолжила путь.

Работники заповедника призвали всех последовать примеру дикой кошки и не упускать возможности полюбоваться окружающей природой. // Фото, видео: заповедник «Костомукшский/ВКонтакте

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новости Карелии
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