В Карелии появился северный филиал краснодарской бахчи

И в Карелии можно вырастить арбузы. Это доказала жительница поселка Деревянное Надежда Наливко. Уже несколько лет она выращивает арбузы, причем не только в теплицах, но и в открытом грунте. Об этом рассказали в группе ВК КАРЕЛФОРНИЯ NEWS.

«Когда-то и сладкий перец был в диковинку, а сегодня его выращивают повсеместно. Возможно, такая же участь ждет и южные бахчевые культуры»,

считает она.

Надежда в прошлом медсестра, а сейчас пенсионерка. Женщина проводит на своем дачном участке различные эксперименты – выбирает сорт арбузов, которые бы успевали созреть за короткое северное лето. В этом году сосредоточилась на небольших ягодах, у которых тонкая кожура. Они успевают налиться сахаром в два раза быстрее.

«В этом году посадила «Яйцо дракона» и «Кокоро» с желтой мякотью, «Baby apple» и «Фудзи» с красной мякотью, а также «White wonder» с белой мякотью и уникальным фруктовым вкусом. У всех арбузов отличные вкусовые качества. Содержание сахара до 14°по шкале Брикса. Урожай первой волны составил 25 арбузов. Вес каждого в среднем составлял 1,5-2кг»,

- с гордостью за свой урожай поведала жительница Карелии.

Сейчас в теплице у Надежды созревает вторая волна арбузов. Она держит их в сетках, чтобы не сломался стебель. Предположительно урожай составит также 25 ягод. Фото: vk.com/karelfornianews.