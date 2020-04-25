25 апреля 2020, 19:53
На проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись два автомобиля
Один из участников дорожного движения хотел повернуть, но не успел
Камера компании «Ситилинк» запечатлела аварию на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Герцена в карельской столице.
Вечером 24 апреля автомобили двигались по проспекту в противоположных направлениях. Столкновение произошло, когда один из участников дорожного движения поворачивал налево на улицу Герцена, передает dtpptz.ru.
В это время второй автомобиль двигался прямо. После столкновения один из автомобилей отбросило на полосу встречного движения.