На проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись два автомобиля

Камера компании «Ситилинк» запечатлела аварию на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Герцена в карельской столице.

Вечером 24 апреля автомобили двигались по проспекту в противоположных направлениях. Столкновение произошло, когда один из участников дорожного движения поворачивал налево на улицу Герцена, передает dtpptz.ru.

В это время второй автомобиль двигался прямо. После столкновения один из автомобилей отбросило на полосу встречного движения.