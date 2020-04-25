25 апреля 2020, 19:53
Происшествия

На проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись два автомобиля

Один из участников дорожного движения хотел повернуть, но не успел

Камера компании «Ситилинк» запечатлела аварию на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Герцена в карельской столице.

Вечером 24 апреля автомобили двигались по проспекту в противоположных направлениях. Столкновение произошло, когда один из участников дорожного движения поворачивал налево на улицу Герцена, передает dtpptz.ru.

В это время второй автомобиль двигался прямо. После столкновения один из автомобилей отбросило на полосу встречного движения.

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Метки: 
ДТП
новости петрозаводска
проспект Ленина