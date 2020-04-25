Пьяного водителя поймали сегодня ночью в Петрозаводске

Сегодня в 01:30 нетрезвый водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2104 был остановлен у дома № 7 по улице Боровая в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция.

Инспекторы ДПС отстранили от управления водителя, 1986 года рождения, и провели на месте освидетельствование, которое и показало алкогольное опьянение. Машину нарушителя переместили на специализированную стоянку. В отношении водителя составили протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав от 1,5 до 2 лет.

Фото: Госавтоинспекция РК