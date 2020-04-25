На Ладожском озере обнаружены тела трех рыбаков, пропавших в марте

На Ладожском озере в Ленобласти завершены поиски пропавших в марте рыбаков.

Трое мужчин 9 марта на лодке отправились на рыбалку из деревни Сторожно. Рыбаки перестали выходить на связь с близкики. 10 марта начались их поиски. Поиски велись на границе Ленобласти и Карелии, впоследствии лодка была обнаружена мотором вверх.

По сообщению портала 47news, 23 апреля спасатели в районе деревни Сторожно в полутора километрах от Свирского маяка извлекли из Ладожского озера тела двух мужчин. 24 апреля было извлечено еще одно тело. Погибшими оказались два 34-летних и один 35-летний рыбаки из села Паша.

Ранее на Ладоге было обнаружено тело пожилого мужчины, который в течение полутора суток считался пропавшим без вести.