Очень маленький замок не защитил гараж петрозаводчанина от вора

В гараже 31-летнего петрозаводчанина побывали незваные гости. После их визита мужчина не досчитался имущества на 76 тысяч рублей и обратился в полицию.

Стражи порядка установили, что к хищению причастен 39-летний горожанин. Мужчина возвращался домой мимо гаражного кооператива. На одной из дверей он заметил очень маленький замок, который, по словам подозреваемого, не мог не вскрыть.

В гараже прохожий нашел продукты, надувную лодку, рыболовные снасти и удочки и акустическую систему, рассказали в МВД. Чужие имущество он вывез на попутке домой. Продукты съел сам, а музыкальный центр сбыл в магазин электроники за 800 рублей, лодку и воблеры продал за 7500 рублей в магазин бывших в употреблении вещей. Деньги успел потратить.

В МВД по факту кражи возбудили уголовное дело.