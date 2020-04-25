ГИБДД рассказала о наказании для водителя, устроившего ДТП на Ленина

Суд решит, какое наказание применить к водителю автомобиля ВАЗ-2107.

Напомним, днем 23 апреля на проспекте Ленина в Петрозаводске столкнулись ВАЗ и «Киа Спортейдж». Иномарку вынесло на тротуар, где были люди. Обошлось без пострадавших.

По сообщению Госавтоинспекции, в отношении водителя «Жигулей» составлен протокол по ст. 12.15.ч. 4 КоАП РФ - выезд на встречную полосу. Санкцией предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.

Фото: dtpptz.ru, Сергей Бюркланд