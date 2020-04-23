«Киа Спортейдж» после столкновения с «Жигулями» вылетел на тротуар

Сегодня днем в центре Петрозаводска, напротив здания правительства, произошло ДТП с участием автомобилей «Киа Спортейдж» и ВАЗ-2107. Момент столкновения запечатлели камеры компаний «Ситилинк» и «Сампо».

Оба участника аварии двигались вниз по проспекту Ленина, передает dtpptz.ru. Автомобиль «Киа» совершал левый поворот во двор. В этот момент в него врезался двигавшийся вниз по встречке ВАЗ.

От удара иномарку отбросило на тротуар и развернуло. Обошлось без жертв.

Фото: dtpptz.ru, Сергей Бюркланд