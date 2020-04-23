ГИБДД выявила нарушения при проверке водителей автобусов в Карелии

Инспекторы дорожной полиции продолжают контролировать, как исполняется распоряжение главы республике на период режима повышенной готовности.

В минувшую среду, автоинспекторы проверили 18 пассажирских автобусов. В результате два водителя были привлечены к ответственности за нарушение требований дорожных знаков.

Например, в Кондопожском районе водитель автобуса, обслуживающий предприятие, проигнорировал знак, ограничивающий максимальную скорость движения.

Фото: Госавтоинспекция Карелии