Бутылка водки свалила с ног мужчину в гипермаркете Петрозаводска

Кто-то ходит в магазины за покупками, кто-то за наживой, а кто-то не стесняется и пьет алкоголь прямо у прилавка. Так, вечером 22 апреля росгвардейцы выезжали в один из гипермаркетов столицы Карелии. Как выяснилось, посетитель в торговом зале выпил бутылку водки и рухнул на пол. Сотрудники вызвали скорую помощь.

По сообщению росгвардейцев, мужчина, 1986 года рождения, неоднократно привлекался к административной ответственности. В его криминальной биографии нашли м уголовные преступления: грабеж и кража. Преимущественно нарушения закона связаны с хищениями алкоголя.

После того как ему оказали медицинскую помощь, его отпустили домой. Но во втором часу ночи мужчина вновь пришел в гипермаркет и повторил все по предыдущему сценарию.

«Вневедомственная охрана передала злоумышленника врачам, события были задокументированы, мерами воздействия будет заниматься полиция»,

- сообщили в ведомстве.