Автомобиль «Пежо» сбил выехавшего на дорогу юного велосипедиста

Авария с участием маленького велосипедиста и автомобиля «Пежо» произошла 24 апреля в 15:20 на улице Сулажгорская в Петрозаводске.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, девятилетний велосипедист выехал на дорогу, не уступил дорогу автомобилю. В результате ДТП ребенок получил ушибы.

В дорожной полиции напомнили родителям, что согласно ПДД выезжать на дорогу общего пользования разрешено велосипедистам с 14 лет. Детям младше этого возраста запрещено покидать пределы пешеходных зон. До 14 лет школьники могут кататься во дворах, школьных стадионах и парках.

Фото: ГИБДД Карелии