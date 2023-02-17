На познавательные поездки детей по России выделят один миллиард рублей

Правительство РФ расширит туристическую программу, чтобы школьники могли совершать короткие экскурсии по родному краю и соседним регионам. Дети вместе с родителями смогут сами выбирать места и направления, которые хотели бы посетить, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На реализацию программы направят один миллиард рублей. Деньги пойдут на компенсацию затрат 29 субъектам, которые специально разработали для детей такие поездки. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Программа была запущена в 2022 году как пилотный проект. По словам Мишустина, она стала очень востребованной. Тогда в ней приняли участие 18 регионов. Сейчас присоединились еще одиннадцать. Финансирование увеличили вдвое, чтобы не менее 200 тысяч детей «совершили небольшие увлекательные путешествия по стране, обогатили свои знания, расширили кругозор».