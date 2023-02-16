Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую ленту медиарекомендаций «Для вас». Об этом сообщает «Лента.ру».

Новая лента будет подобрана для пользователя с помощью алгоритмов. Она бесконечна и будет состоять из фотографий, публикаций, клипов и контентных подборок, уложенных в компактном виде. Лента будет формироваться благодаря действиям самого юзера - соцсеть будет составлять ее, анализируя лайки, комментарии и просмотры пользователя.

«Обновленная лента "Для вас" объединила весь накопленный потенциал, чтобы предложить лучшие медиарекомендации персонально для каждого пользователя. Продукт будет постоянно развиваться и поддерживать различные форматы соцсети для максимального вовлечения», - рассказала представитель «ВКонтакте» Марина Краснова. // Фото: shutterstock.com