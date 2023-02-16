Российским модницам назвали главный цвет сезона

Стилист Александр Рогов назвал главный цвет текущего сезона. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил эксперт, сейчас в моду вошел красный цвет. Рогов подкрепил свое мнение фотографиями моделей в красной одежде с недавних показов популярных брендов. Также он вспомнил певицу Рианну, выступившую на Супербоуле в красном наряде.

Рогов порекомендовал людям, которые не привыкли носить яркие вещи, разбавлять их серыми или бежевыми предметами гардероба. Кроме того, красные наряды хорошо сочетаются с денимом, заключил специалист. // Фото: unsplash.com