Блокадница погибла в кипятке в собственной ванной

В Санкт-Петербурге пожилая женщина погибла в ванной комнате в собственной квартире. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал 78.ru.

По данным источника, 95-летняя петербурженка была блокадницей и ветераном труда. Она жила одна. Пенсионерка решила принять ванну, набрала воду и легла. В этот момент прорвало трубу с горячей водой. Женщине не хватило сил, чтобы выбраться из кипятка.

Петербурженка получила ожоги, несовместимые с жизнью. Обстоятельства ее смерти выясняются. // Фото: unsplash.com