Ребенок умер на уроке физкультуры в российском регионе

В Московской области на занятии по физкультуре в детском саду умер шестилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

По данным ведомства, трагедия произошла 15 февраля в городе Домодедово. Во время выполнения легких упражнений воспитанник детского сада потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Надзорный орган проводит проверку по факту случившегося. Будут установлены обстоятельства трагедии. В случае наличия оснований будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. // Фото: unsplash.com