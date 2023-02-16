Сервис «Подтвержденное фото» запустили на Госуслугах

На портале Госуслуги запустили сервис «Подтвержденное фото». Он доступен в мобильном приложении портала. Новая опция поможет в ситуациях, когда потребуется предъявить паспорт или подтвердить возраст, сообщается в телеграм-канале Минцифры. Сервис пока работает в экспериментальном режиме. Чтобы воспользоваться сервисом, понадобятся загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем.

Чтобы загрузить подтвержденное фото, нужно зайти в раздел «Документы», нажать «Добавьте фото». Возникнет окно, в котором нужно указать серию и номер загранпаспорта, срок его действия. После этого нужно приложить телефон к пластиковой странице загранпаспорта.

По сообщению «Ленты.ру», для того чтобы предъявить подтвержденное фото, нужно перейти в «Документы» и открыть раздел «QR-коды документов», выбрать пункт «Возраст» и показать проверяющему QR-код. // фото freepik.com