Стилист назвала россиянкам самые модные прически на весну

Стилист Ксения Щербина перечислила самые модные прически на весну 2023 года. Слова специалиста приводят «Известия».

Как отметила эксперт, в тренде остается удлиненное прямое каре. Помимо этого, весной будут популярны небольшие небрежные пучки, а также укладки, выполненные при помощи заколок-крабиков или крупных шпилек.

«Также нас не покидают гладкие прически, тугие жгуты и пучки из них», - сказала Щербина, посоветовав россиянкам следить за модными показами и за проходами звезд по красным ковровым дорожкам. // Фото: unsplash.com