Россиянам раскрыли неожиданное полезное свойство чеснока

Диетолог Елена Соломатина раскрыла неожиданное полезное свойство чеснока. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметила врач, чеснок приносит пользу мозгу благодаря содержащейся в нем клетчатке. Также он защищает от холестерина стенки сосудов.

«Он оказывает противовоспалительное действие наравне с аспирином. Он улучшает кровообращение и не дает тромбоцитам склеиваться до состояния тромбов, а также снимает воспаление в сосудах»,

- сказала Соломатина. Доктор добавила, что холестерин прикрепляется лишь к воспаленным стенкам сосудов, а гладкую поверхность он заполнять не будет. // Фото: unsplash.com