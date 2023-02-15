15 февраля 2023, 20:39
Молодой российский футболист назвал доход для комфортной жизни
21-летний игрок «Урала» Сунгатулин хотел бы иметь 250 тысяч рублей в месяц, но готов выживать и на 100
Футболист клуба «Урал», выступающего в Российской Премьер-лиге, Фаниль Сунгатулин раскрыл сумму, которой ему хватит для комфортной жизни в месяц. Слова полузащитника приводит «РБ-Спорт».
Как отметил 21-летний игрок, с учетом аренды жилья его устроит доход в 250 тысяч рублей в месяц.
«Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной», - рассказал футболист.
Сунгатулин также подчеркнул, что сейчас тратит мало, поскольку копит на квартиру. Самой дорогой своей покупкой молодой спортсмен назвал iPhone 14. // Фото: unsplash.com