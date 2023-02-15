Ребенок обварил голову кипятком в школе в Петербурге

В Санкт-Петербурге ребенок обварил голову кипятком в учебном заведении. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел 14 февраля в одной из школ Московского района Северной столицы. Голова 12-летнего мальчика каким-то образом оказалась под струей горячей воды.

Школьника оставили в одну из детских больниц города. У него диагностировали ожоги кожи головы первой степени. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное. // Фото: unsplash.com