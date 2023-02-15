15 февраля 2023, 19:42
Овощи продолжают заметно дорожать в России
Лук остается в лидерах среди продуктов, цены на которые взлетели круче всего
В России продолжают дорожать овощи. Таковы данные статистики изменения цен за последнюю неделю, информацию приводит Росстат.
Рекордными темпами растут цены на лук. За неделю он подорожал на 10%. Напомним, неделей ранее в Карелии лук взлетел в цене сразу на 18%.
Также подорожали огурцы (6,2%), помидоры (4,1%), морковь (2,4%), картофель (2,2%). В то же время цены на капусту снизились на 0,1%.
Среди других товаров подорожали яйца (0,7%), рыба (0,6%), чай (0,4%), говядина, сметана, сыр (0,2%). Подешевели гречка и мука (1,1%), свинина (0,6%), сахарный песок и пшено (0,2%). // Фото: unsplash.com