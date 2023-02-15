Овощи продолжают заметно дорожать в России

В России продолжают дорожать овощи. Таковы данные статистики изменения цен за последнюю неделю, информацию приводит Росстат.

Рекордными темпами растут цены на лук. За неделю он подорожал на 10%. Напомним, неделей ранее в Карелии лук взлетел в цене сразу на 18%.

Также подорожали огурцы (6,2%), помидоры (4,1%), морковь (2,4%), картофель (2,2%). В то же время цены на капусту снизились на 0,1%.

Среди других товаров подорожали яйца (0,7%), рыба (0,6%), чай (0,4%), говядина, сметана, сыр (0,2%). Подешевели гречка и мука (1,1%), свинина (0,6%), сахарный песок и пшено (0,2%). // Фото: unsplash.com