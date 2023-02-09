Цены на овощи взлетели в Карелии всего за неделю

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен в республике за неделю с 31 января по 6 февраля. Информация приводится на официальном сайте ведомства.

Так, подорожали почти все овощи и фрукты, причем цены выросли очень существенно. Репчатый лук вырос в цене на 18,5%, морковь - на 12,4%, картофель - на 11,2%, огурцы - на 9,6%, бананы - на 6,7%, свекла - на 6,6%. Подешевела только капуста - на 3,1%.

Среди других товаров подорожали сухие молочные смеси для детского питания (2,4%). При этом многие товары упали в цене. Так, подешевели колбаса (5,9%), гречка (4,3%), рис (3,5%), сосиски, сардельки (2,8%), макароны (2,6%).

Еженедельный мониторинг цен проводится в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. // Фото: unsplash.com