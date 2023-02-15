Умер отец Александра Овечкина

Ушел из жизни отец хоккеиста Александра Овечкина Михаил. Об этом сообщает «Лента.ру».

Накануне стало известно, что звезда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» срочно вылетел в Москву по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что речь шла о состоянии здоровья его отца.

По данным источника, в январе у 71-летнего Михаила Овечкина было выявлено злокачественное новообразование.

Александр Овечкин на своей странице в соцсети поблагодарил болельщиков за поддержку и попросил не беспокоить его семью в тяжелый период. // Фото: unsplash.com