Россия собирается ввести безвизовый режим с 11 странами

О планах по введению безвизового режима с рядом стран заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. С одиннадцатью странами планируется установить поездки без виз, еще с шестью установить упрощенные условия.

«Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, - облегченные условия, совсем простые»,

- цитирует Лаврова ТАСС.

Также продолжается работа по «снятию ограничений на выдачу электронных виз», в списке порядка 70 стран, за исключением недружественных. // фото freepik.com