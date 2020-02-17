На Перевалке временно изменится схема движения транспорта

В администрации карельской столицы сообщили о временных ограничениях движения. В связи с прокладкой тепловых сетей до 1 марта изменится схема движения транспорта на Перевалке.

«Участок Лежневой улицы будет перекрыт от пересечения с Гражданской улицей до улицы Фурманова»,

- говорится в сообщении пресс-службы.

Петрозаводчан просят быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.