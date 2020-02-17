17 февраля 2020, 16:52
На Перевалке временно изменится схема движения транспорта
До конца февраля будет перекрыт участок Лежневой улицы
В администрации карельской столицы сообщили о временных ограничениях движения. В связи с прокладкой тепловых сетей до 1 марта изменится схема движения транспорта на Перевалке.
«Участок Лежневой улицы будет перекрыт от пересечения с Гражданской улицей до улицы Фурманова»,
- говорится в сообщении пресс-службы.
Петрозаводчан просят быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.