Россиян из вымирающих городов освободят от платы за капитальный ремонт

Дома из «умирающих» населенных пунктов России перестанут включать в программу капитального ремонта. Соответствующий закон вступил в силу 17 февраля, пишет «Парламентская газета».

Решение о закрытии поселка или города будут принимать региональные власти. По сообщению газеты, причиной таких мер может стать природно-климатическая или техногенная катастрофа, из-за которой возникает опасность для жизни в населенном пункте. Другая и не менее важная причина, о которой пишет издание, - прекращение работы градообразующего предприятия или объекта обеспечения обороны, если в этом случае местным жителям больше негде трудоустроиться.

После того, как населенный пункт признают закрывающимся, жителей освободят от взносов на капремонт. Жителям поселков, которые до сих пор платили, вернут деньги за минусом тех, которые потратили на капремонт общего имущества.

В России фиксировались случаи, когда жители опустевших городов вынуждены были продолжать платить взносы за капремонт. Например, в Магаданской области закрывающимися признали несколько поселков, но их жителей расселят после 2020 года. Между тем граждане продолжают платить за капремонт своих домов, который вряд проведут.