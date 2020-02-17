Более 150 замечаний по содержанию дворов выявлено в Петрозаводске

За прошлую неделю «Служба заказчика» проверила 301 многоквартирный дом и прилегающие территории в карельской столице. Специалисты выявили 153 замечания, сообщили в администрации Петрозаводска.

Нарушения вновь коснулись уборки снега, подсыпки наледи и электросетевого хозяйства. По всем замечаниям в управляющие организации направлены обращения. Две аварийные ситуации на внутридомовом хозяйстве были устранены на Первомайском проспекте и улице Калинина.

Жители Петрозаводска могут пожаловаться на плохую уборку дворов в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051, в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства: (814-2) 70-61-21.