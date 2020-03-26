На отремонтированных в Петрозаводске дорогах образовались глубокие ямы

Активисты ОНФ провели рейд по различным дорогам в Петрозаводске, в том числе отремонтированным.

По сообщению пресс-службы ОНФ, на дороге, отремонтированной в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД), в районе перекрестка улиц Кирова и Титова перед пешеходным переходом образовалось углубление с трещинами.

На стометровом участке по улице Мурманская активисты обнаружили более 20 ям, глубина некоторых из них достигала 17 см. Проезжая часть улицы Мурманская была отремонтирована в 2016 году. По информации администрации, гарантийный срок по контракту составляет 4 года, поэтому подрядчик должен устранить недостатки за свой счет. Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в регионе Виталий Федотов сообщил, что ОНФ будет требовать надлежащего выполнения условий контракта и приведения дороги в нормативное состояние.

Осмотрели активисты и участок Соломенского шоссе от улицы Зайцева до проезда Автолюбителей. Дорогу испещрили ямы глубиной 10–15 см. Пассажирские автобусы, автомобили и лесовозы объезжают углубления по встречной полосе, подвергая опасности всех участников движения.

В таком же состоянии находится Вытегорское шоссе. На перекрестке с улицей Ульянова активисты зафиксировали самую глубокую 20-сантиметровую лужу.

По данным ОНФ, участок Лесного проспекта пестрит предупреждающими знаками об опасных прорехах. Повреждения появились и на недавно отремонтированных перекрестках улиц Лыжной и Ровио, Суоярвского шоссе и Лесного проспекта, улице Пограничная.

По мнению Федотова, в городе нет системной работы в области содержания автомобильных дорог, дорожники ограничиваются установкой знаков, забывая о нормативных сроках устранения дефектов, установленных ГОСТом.

«Мы обращаемся к нашим городским властям с просьбой устранить все дефекты в соответствии с требованиями государственного стандарта и в установленные сроки»,

– подчеркнул активист.

Фото: onf.ru