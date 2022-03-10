На общее онлайн-собрание собирают всех родителей школьников

В Карелии 10 марта в 19.00 пройдет открытое родительское онлайн-собрание. Тема мероприятия – защита детей от информационных манипуляций в сложившейся ситуации в стране и мире.

Как сообщили в Министерстве образования и спорта республики, родителям расскажут о том, что такое информационная война, как работают массированные информационные и психологические манипуляции и зачем они нужны. Специалисты разъяснят, как оградить свое чадо от воздействия фейков и помочь справиться с тревожностью.

Отметим, что онлайн-собрание будет доступно во всех региона России. Это уже 11 подобное мероприятие за последний год. В этот раз его проведет генеральный продюсер кинокомпании «Династия», мама двоих детей Наталья Майданова, вместе с политологами и экспертами. Эфир будет доступен на сайте, в официальных сообществах минпросвещения РФ и Института воспитания РАО в социальной сети «ВКонтакте».