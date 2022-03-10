В Карелии похоронили солдата, погибшего в ходе спецоперации на Украине

Сотни людей пришли проститься с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 19-летним Кириллом Некрасовым.

Молодого человека похоронили сегодня в поселке Летнереченский в Беломорском районе, сообщает группа «Беломорская трибуна». Люди не могли сдержать слез, сочувствовали родным, близким и друзьям.

Молодого человека похоронили со всеми воинскими почестями.

Кирилл Некрасов погиб 24 февраля при выполнении служебного долга. О гибели карельского солдата сообщил 5 марта глава Карелии. А спустя день стало известно о втором погибшем солдате из Карелии. (фото vk.com)