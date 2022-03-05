05 марта 2022, 17:06
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
Глава республики принес соболезнования родным 19-летнего Кирилла Некрасова
Во время военной спецоперации в помощь ЛНР и ДНР погиб совсем юный житель Карелии. О смерти 19-летнего Кирилла Некрасова сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Он рассказал, что молодой человек родился в поселке Летнереченский. В апреле Кириллу должно было исполнится 20 лет, но до своего дня рождения он не дожил.
Юноша служил срочником на Северном флоте, а потом решил остаться в армии по контракту, отметил губернатор и принес соболезнования родным и близким погибшего.
- Кирилл – герой, пример мужества и чести. Он до конца остался верным Родине, долгу и присяге. Вечная память! Семье Кирилла окажем всю необходимую помощь, - заявил Парфенчиков. // Фото: источник