Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Во время военной спецоперации в помощь ЛНР и ДНР погиб совсем юный житель Карелии. О смерти 19-летнего Кирилла Некрасова сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Он рассказал, что молодой человек родился в поселке Летнереченский. В апреле Кириллу должно было исполнится 20 лет, но до своего дня рождения он не дожил.

Юноша служил срочником на Северном флоте, а потом решил остаться в армии по контракту, отметил губернатор и принес соболезнования родным и близким погибшего.