Глава Карелии сообщил о гибели Никиты Ерошкина на Донбассе

Житель Карелии Никита Ерошкин погиб во время специальной военной операции на Украине. Печальную новость сегодня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Никита Ерошкин из села Деревянное Прионежского района. Погиб на Донбассе. Вечная память и слава нашему земляку!»

- написал глава региона.



Молодой человек служил по контракту. Он был командиром отделения инженерно-саперного взвода.



Глава республики принес соболезнования родным и близким. Также он пообещал оказать помощь семье.

Накануне глава региона сообщил о смерти 19-летнего Кириллы Некрасова из поселка Летнереченский.