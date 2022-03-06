Жителя Карелии отправили в колонию за преступления в отношении женщин

42-летний житель Карелии проведет ближайшие несколько лет в колонии строгого режима за преступления в отношении женщин, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Одно из преступлений он совершил в августе 2021 года в Кеми. Нетрезвый мужчина пришел к знакомой. Но, судя по всему, впускать к себе женщина его не хотела. Тогда мужчина применил физическую силу и проник в ее квартиру.

Затем в сентябре мужчина украл банковскую карту у знакомой и сходил на шопинг в магазин.

Следователи установили, что ранее мужчину судили за кражи, он сидел в тюрьме, но был условно-досрочно освобожден. Суд отменил условно-досрочное освобождение и назначил ему наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. (фото pixabay.com, vero_vig_)