06 марта 2022, 11:21
Девушка получила травмы в аварии в Заозерье
Автомобили «Шевроле Нива» и «Фольксваген Кадди» двигались навстречу другу другу, внедорожник занесло
Два автомобиля не смогли разъехаться на Лехнаволокской улице в Заозерье утром 5 марта.
По предварительной информации ГИБДД, водитель внедорожника «Шевроле Нива» допустил занос. После чего произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Кадди», который двигался навстречу. В аварии травмы получила 24-летняя женщина-водитель иномарка. (фото ГИБДД по Карелии)