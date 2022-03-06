Девушка получила травмы в аварии в Заозерье

Два автомобиля не смогли разъехаться на Лехнаволокской улице в Заозерье утром 5 марта.

По предварительной информации ГИБДД, водитель внедорожника «Шевроле Нива» допустил занос. После чего произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Кадди», который двигался навстречу. В аварии травмы получила 24-летняя женщина-водитель иномарка. (фото ГИБДД по Карелии)