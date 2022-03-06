06 марта 2022, 11:03
Происшествия

Заброшенное здание очистных горело под Петрозаводском

Из кирпичной постройки валил дым, карельские спасатели быстро среагировали

Пожар в заброшенном кирпичном здании очистных в Прионежском районе случился вечером 5 марта. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 17:14, сообщается в паблике госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Четверо спасателей оперативно справились с пожаром в заброшенном здании очистных сооружений в Заозерье. (фото vk.com)

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Заозерье
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