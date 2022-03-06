Заброшенное здание очистных горело под Петрозаводском

Пожар в заброшенном кирпичном здании очистных в Прионежском районе случился вечером 5 марта. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 17:14, сообщается в паблике госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Четверо спасателей оперативно справились с пожаром в заброшенном здании очистных сооружений в Заозерье. (фото vk.com)