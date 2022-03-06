Пьяный водитель без прав устроил аварию с тремя пострадавшими

Жесткая авария произошла накануне на 204 километре дороги Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша. Утром 5 марта столкнулись автомобили ВАЗ и «Фольксваген Поло».

По предварительным выводам Госавтоинспекции Карелии, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «Фольксваген Поло». По сведениям дорожной полиции, водитель отечественного авто не имел прав и находился с признаками опьянения.

В ДТП травмы получили пассажиры автомобиля ВАЗ - 28-летний мужчина и две девушки 17 и 19 лет. (фото ГИБДД РК)