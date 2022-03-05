05 марта 2022, 21:08
Пожилого петрозаводчанина благополучно нашли
Полиция поблагодарила всех за помощь в поисках человека
Полиция Петрозаводска сообщила об успешном окончании розыска 65-летнего петрозаводчанина. В МВД Карелии рассказали, что мужчину нашли по ориентировке.
Объявление о розыске опубликовали днем 5 марта, к вечеру сотрудники патрульно-постовой службы полиции нашли человека, который исчез накануне, 4 марта.
Полиция поблагодарила прессу и пользователей соцсетей за распространение информации. // Фото: источник