Пожилого петрозаводчанина благополучно нашли

Полиция Петрозаводска сообщила об успешном окончании розыска 65-летнего петрозаводчанина. В МВД Карелии рассказали, что мужчину нашли по ориентировке.

Объявление о розыске опубликовали днем 5 марта, к вечеру сотрудники патрульно-постовой службы полиции нашли человека, который исчез накануне, 4 марта.

Полиция поблагодарила прессу и пользователей соцсетей за распространение информации. // Фото: источник