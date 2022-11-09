На лекарства от коронавируса в России потратили более 500 миллиардов

За несколько лет пандемии коронавируса россияне и государственный сектор потратили на лекарство от COVID-19 более 500 миллиардов рублей. В такую сумму оценили траты на препараты в компании Headway Company, которая отслеживает тендерные закупки в фармацевтической отрасли.

С января 2020 года и до конца сентября 2022 госзаказчики поратили на лекарства 324,5 млрд рублей, пишет РБК. Оставшуюся сумму потратили россияне. Самыми популярными препаратами для лечения коронавируса в сегменте госзакупок были «Фавипиравир», «Ривароксабан», «Левилимаб», «Олокизумаб» и «Эноксапирин натрия».

Напомним, а Карелии по данным на 7 ноября коронавирус подтвержден у 160 тысяч человек, почти 21 тысяча из них – это дети и подростки, а 27 тысяч – люди старше 65 лет. В России число заражений превысило 21,47 миллиона. (фото unsplash.com, Christine Sandu)