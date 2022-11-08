Заболевших коронавирусом в Карелии становится все меньше

За прошлую неделю в Карелии зарегистрировали еще 284 заразившихся коронавирусом. Это на 31 процент меньше, чем неделей раньше, сообщили в Роспотребнадзоре.

Снижение заболеваемости происходит во всех возрастных группах. Напомним, в последнюю неделю октября ковидом заразились 412 человек, а за последнюю неделю сентября – 2580.

Коронавирус в регионе на 7 ноября подтвержден у 160 тысяч человек, почти 21 тысяча из них – это дети и подростки, а 27 тысяч – люди старше 65 лет. // Фото: pxhere.com