Массовую вырубку деревьев в парке Ямка объяснили в мэрии

Сотрудники управления экологии и благоустройства администрации Петрозаводска 8 ноября вместе с общественниками осмотрели место, где вырубили деревья. Это сделал застройщик ЖК «Речка», сообщили в пресс-службе мэрии.

Жилой комплекс возводят неподалеку от парка Ямка. Как объяснили представители застройщика, компании «Александровский завод», вырубить деревья было необходимо.

Они мешали разбирать бетонное основание старого забора, который огораживал Онежский тракторный завод и был установлен десятки лет назад. Работы обязала выполнить прокуратура Карелии, которая потребовала освободить 20-метровую береговую полосу.

Застройщик намерен благоустраивать берега Лососинки вдоль границ своего земельного участка. Их укрепят, сделают вдоль реки пешеходную дорожку, обустроят газоны.

Участники встречи предложили посадить между будущей аллеей и рекой новые деревья, поскольку нынешние находятся в аварийном состоянии. Этот вопрос будут обсуждать на заседании рабочей группы. // Фото: администрация Петрозаводска