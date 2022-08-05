На Древлянке устанавливают 16 новых опор с мощными светильниками

Рядом располагаются школа, детский сад и Дом ребенка, поэтому данным маршрутом активно пользуются взрослые и дети. Подрядчик уже приступил к работам на проезде: специалисты устанавливают 16 новых опор светильниками повышенной мощности, производят замену провода и фонарей на существующих столбах. Новое уличное освещение заработает уже к началу осени.

«В этом году на средства, предоставленные Республикой на социально-экономическое развитие, запланированы работы по модернизации наружного освещения на 40 объектах в разных районах Петрозаводска», - прокомментировала Председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)