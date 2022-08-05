Опекуны и приемные родители в сентябре получат увеличенные выплаты

Увеличение выплат опекунам и приемным родителям, выделение финансовой помощи при покупке жилья детям-сиротам – эти и другие вопросы обсудили сегодня на селекторном совещании в минсоцзащиты с представителями муниципалитетов республики.

Одним из первых был рассмотрен вопрос предоставления жилья детям-сиротам. В этом году обеспечить жильем требуется 73 человека. На сегодня приобретено 64 жилых помещения.

Кроме того, по инициативе региональных властей с этого года у детей-сирот старше 23 лет появилась возможность воспользоваться единовременной денежной выплатой при покупке квартиры. Эту процедуру уже прошли 17 человек. Более того, расширены возможности получения данной финансовой поддержки и увеличена ее сумма до 300 тысяч рублей. Ею можно покрыть часть первоначального взноса при приобретении недвижимости. Также власти планируют увеличить на 15% ежемесячную сумму, которую получают на детей опекуны и приемные родители. Фото: pxhere.