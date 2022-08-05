Глава Костомукши рассказал о дорогах и транспорте

Центр управления регионом республики Карелия начал серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. Первым на вопросы жителей республики ответил Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов. Ему задали более 50 вопросов, большая часть которых поступила от жителей города горняков. Чаще всего костомукшане спрашивали о благоустройстве и ремонте дорог.



Сергей Новгородов рассказал, что в городе до середины сентября появятся четыре новых остановочных павильона, в том числе павильон в Контокках. Также прозвучал ответ вопрос о том, когда будет заасфальтируют участки, где велись работы по ремонту теплотрассы на улице Интернациональная и улице Героев.

Недавно наша ресурсоснабжающая организация закончила ремонт теплотрассы, поэтому был вскрыт асфальт. Контрактом на ремонт предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия. Август-первая половина сентября – работы будут выполнены,

― разъяснил Сергей Новгородов.



Через Костомукшу и Муезерский район проходит трасса «Кочкома – Госграница», которая является важной экономической нитью, связывающей районы республики. Этим летом дорожники приступили к асфальтированию первых 25 километров дороги.

Больше половины этого участка уже в асфальтобетонном покрытии. По данной дороге двигается транспорт,

― заверил Сергей Новгородов.



Этим летом в Костомукшском городском округе запустили новый общественный транспорт – рельсовые автобусы «Орланы». Благодаря доступности нового транспорта жители Муезерского района смогут добраться до социально значимых объектов, посетить межмуниципальную больницу.



Глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов во время прямого эфира ответил на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.



Полностью эфир можно посмотреть здесь .



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